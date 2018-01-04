IIF: Gelişen ekonomilerde dış finansmanı en kırılgan Türkiye

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Ocak () – Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) yayınladığı rapora göre, Türkiye şu anda dış finansman konusunda gelişmekte olan ekonomiler arasında en kırılgan ülke.

Dünyanın en önemli 38 finans kuruluşunun oluşturduğu Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) hazırladığı araştırma notunda, en önemli gelişmekte olan ülkelerin risk haritası ortaya kondu.

Rapora göre Türkiye “dış finansman kırılganlıkları”, “iç finansman kırılganlıkları” ve “iç mali kırılganlıklar” kategorilerinde aldığı notlarla 19 gelişmekte olan ekonomi arasında dış finansman kategorisinin en kırılgan ekonomisi olarak görünüyor.

IIF tarafından hazırlanan raporda ülkelerin kırılganlık notları kırılgan değil, az kırılgan, kırılgan, çok kırılgan kategorilerine göre koyu yeşil, yeşil, pembe ve koyu kırmızı olarak renklendiriliyor.

Raporda Türkiye’nin dış finansman karnesindeki notlarının neredeyse tamamı koyu kırmızı olarak gösterildi.

Cari açık dengesi, cari açığın ve doğrudan yatırımların GSYH’ye oranı, rezerv karşılama oranı, reel efektif döviz kuru “çok kırılgan” notu alırken, kısa vadeli dış borçların toplam dış borca oranı ve dış borcun GSYH’ye oranı “kırılgan” olarak değerlendirildi.

Rapora göre Türkiye ekonomisinin tek “kırılgan değil” notu aldığı kategori ise brüt devlet borcu oldu.

IIF’nin Türkiye’yi çok kırılgan olarak nitelendirdiği diğer iç mali kırılganlık kategorileri ise şöyle: Finans dışı şirket borçlarının GSYH’ye oranı, Hanehalkı borçlarının GSYH’ye oranı, sınır ötesi finansal taleplerin iç kredilere oranı, nominal konut fiyatları.

Politika kırılganlıklarında ise Türkiye ekonomisinin sadece reel faiz oranlarında “çok kırılgan” notu aldığı aktarılıyor.