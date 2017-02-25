İhracatımızın kilosu 1.3 dolar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 2016 Aralık ayında 1 kilo ihracattan ortalama 1.3 dolar gelir elde edilebildiğini söyledi. Çetin, fındığın kilo getirisinin, otomobilden, çamaşır makinesinden, klimadan ve çelikten daha yüksek olduğunu belirtti.

Ekonomide yapısal reformların alternatifi olmadığını vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, yatırım ortamının iyileştirilmesi, eğitim sisteminin değiştirilmesi, hukuk sisteminin düzeltilmesi gerektiğini sürekli söylediklerini kaydetti. Ekonomide ve sanayide dönüşümün başarılma zorunluluğu olduğuna dikkati çeken Çetin, “Artık bir seferberlikle katma değeri yüksek ürün desenine geçmeliyiz. Rakamlara baktığımızda katetmemiz gereken çok mesafe olduğunu görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin ihracat rakamlarını kilogram- dolar bazında değerlendiren Davut Çetin, Çin'in yüzde 25, Hindistan'ın yüzde 7.5 ihracatını yüksek teknoloji ürünler oluştururken, Türkiye'nin ihracatında yüksek teknoloji ürün payının sadece yüzde 2.2 olduğunu dile getirdi.

EN YÜKSEK HAZIR GİYİM

2016'nın Aralık ayı ihracat rakamları üzerinden buna örnek veren Davut Çetin, kalem kalem ihracat ürünleri ve kilogram başına kaç dolar ettiğini şöyle sıraladı:

“Hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri 1 kg 14.78 dolar. Fındık ve mamülleri 8.09 dolar. Otomotiv endüstrisi 6.85 dolar. Makine ve aksamları 5.54 dolar. Elektrik-elektronik 4.98 dolar. İklimlendirme sanayii 4.15 dolar. Halı 3.02 dolar. Kuru meyve ve mamülleri 2.79 dolar. Hayvansal mamüller 2.79 dolar. Mobilya, orman ürünleri 1.31 dolar. Meyve ve sebze mamülleri 0.98 dolar. Kimyevi maddeler 0.83 dolar. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamülleri 0.75 dolar. Çelik 0.57 dolar. Yaş meyve ve sebze 0.49 dolar. Madencilik ürünleri 0.49 dolar. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 0.15 dolar."

Geçen yıl Aralık ayında 9 milyar 350 milyon 270 bin 145 kiloluk ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Davut Çetin, karşılığında ise 12 milyar 345 milyon 769 bin dolar gelir elde edildiğini aktardı. Çetin, kilogram başına Türkiye'nin elde ettiği ortalama gelirin 1.32 dolar olduğunu açıkladı. 2015 yılında ise bütün ihracatta kilo değerinin 1.44 dolar olduğunu hatırlatan Çetin, “Çimento, madencilik çıksa bile 2 dolar olmuyor. Elektronikte bazı kalemlerde kilo değeri 18 dolara kadar çıkıyor. Hazır giyim 24 dolara, otomotiv 8 dolara çıkabiliyor" dedi.

FINDIK DEYİP GEÇMEYİN

2015'te fındık ihracatının kilogram fiyatı 11 dolarken geçen Aralık ayında 8 dolara düştüğünü belirten Çetin, “Fındık deyip geçmeyin. Fındığın kilo getirisi otomobilden, çamaşır makinesinden, klimadan, çelikten daha yüksek. Geçen hafta Hindistan bir roketle 100 nano uyduyu uzaya gönderdi. Asya ülkeleri, Güney Kore, Çin, Singapur, Hindistan bilimde, sanayide, ihracatta başarılı sonuçlar alıyor. Amerika'yı yeniden keşfetmeye ihtiyaç yok. Bu ülkeler neden, nasıl başarılı oluyor diye biraz bakmamız gerek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI