İhracatçıların yıl sonu dolar beklentisi: 3.83 lira

İstanbul, 9 Şubat () - İhracatçıların, halen 3.70-3.75 lira aralğında hareket eden dolar için yıl sonu beklentisi 3.83 lira oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracatçı Eğilim Anketi 2016 4. çeyrek gerçekleşme ve 2017 1. çeyrek beklentilerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, piyasa beklentilerini şöyle açıkladı:

"İlk çeyrekte dolar kuru beklentisi 3.73 iken, euro beklentisi 4.01 ve parite beklentisi ise 1.07. Yıl sonunda ise dolar kuru beklentisi 3.83 olurken, euro beklentisi 4.03 oldu. İlk çeyrek büyüme beklentisi yüzde 2 iken 2017 geneli büyüme beklentisi ise yüzde 3.3 olarak çıktı. İhracatçılarımızın rekabetçi ideal kur beklentisi ise dolarda 3.41 iken Euro’da 3.68 oldu."

Büyükekşi, bu yıl yapacakları çalışmalara ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Atılım yıl ilan ettiğimiz 2017 ve sonrası için büyük başarılar kazanacağız. TİM olarak bu yıl 48 farklı ülkeye ticaret heyetleri düzenleyecek, aralarında Dominik Cumhuriyeti, Benin ve Uruguay gibi bakir pazarların olduğu toplam 12 ülkeye ilk kez ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Dünya ticaretine yön veren ülkelere Türk Ticaret Merkezleri açacağız. Bu ay Tahran’daki merkezimizin kurdelasını Bakanımız ile birlikte keseceğiz. Geçen yıl 142.6 milyar dolar olan ihracatı bu yıl 155 milyar dolar yapma hedefimiz var. Geçen yıl 67 bin olan ihracatçı firma sayısının bu yıl 70 bine, yine geçen yıl 3 milyon 80 bin olan istihdamımızın bu yıl 3 milyon 400 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Yani 300 bini aşan yeni istihdam yaratacağız. İhracatçılar olarak 1 milyon yeni istihdamın yüzde 30’una talibiz."

Yılın ilk çeyreğinde ABD ana hedef pazar

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin beklentileri de hedef pazarlar, üretim ve ihracat, yatırımlar, istihdam ve piyasa beklentileri olarak beş başlıkta toplayan Büyükekşi, şunları söyledi:

“Hedef pazarlarda ilk sırayı yüzde 17 pay ile ABD aldı. Yani Meksika ve Çin, Trump’ın ticaret duvarlarından korkarken ihracatçılarımız rotayı ABD’ye çevirmiş görünüyor. Rusya yüzde 16 ile ikinci sırada yer alırken, bu ülkeleri Almanya, Çin ve Fransa takip etti. Geçen yıl kadar ihracat yapacağını belirten firmaların oranı yüzde 68 olurken, üretimde bu oran yüzde 71 oldu. Bu iyimser beklenti, bu yılın üretim ve ihracat artışı için parlak bir yıl olacağını gösteriyor. Yine bu yılın ilk çeyreğinde her iki firmadan biri yurt içindeki, her üç firmadan biri ise yurtdışındaki yatırımlarını artırmayı planlıyor. İlk çeyrekte ihracatçı firmaların yüzde 29’u istihdam artışı sağlayacak. Diğer çeyreklerde daha güçlü bir artış bekliyoruz.”