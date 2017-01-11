İhracat ve ithalat birim değer endekleri geriledi

İstanbul, 11 Ocak () - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2016 yılının kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre ihracat ve ithalat birim değer endeksleri geriledi.

TÜİK verilerine göre İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 6.2 ve gıda, içecek ve tütün hariç ‘imalat sanayi'nde yüzde 1.4 azalırken, yakıt hariç ‘ham maddeler'de yüzde 4.7 ve 'yakıtlar'da yüzde 5.7 arttı. İthalat birim değer endeksi yüzde 3.3 azaldı İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 2.5, yakıt hariç 'ham maddeler'de yüzde 1, 'yakıtlar'da yüzde 13.9 ve gıda, içecek ve tütün hariç 'imalat sanayi'nde yüzde 1.4 azaldı. İhracat miktar endeksi yüzde 10.1 arttı İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 6.5, yakıt hariç 'ham maddeler'de yüzde 29.1 ve gıda, içecek ve tütün hariç 'imalat sanayi'nde yüzde 7.7 artarken, 'yakıtlar'da yüzde 36.4 azaldı. İthalat miktar endeksi yüzde 9.6 arttı İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 9.6, yakıt hariç 'ham maddeler'de yüzde 12, 'yakıtlar'da yüzde 6.6 ve gıda, içecek ve tütün hariç 'imalat sanayi'nde yüzde 8.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0.8 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ekim ayında 136.9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0.8 artarak, 2016 Kasım ayında 138.1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Kasım ayında 134.6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6.5 artarak, 2016 Kasım ayında 143.4 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2.4 azaldı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ekim ayında 131.8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2.4 azalarak, 2016 Kasım ayında 128.7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Kasım ayında 121.1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7.4 artarak, 2016 Kasım ayında 130.1 oldu. Dış ticaret haddi 2016 yılı Kasım ayında 110.9 olarak gerçekleşti İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2015 yılı Kasım ayında 107.9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2016 yılı Kasım ayında 110.9 oldu.