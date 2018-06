İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

Deniz Tok / İstanbul, 25 Haziran () - Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ihracat sektörü temsilcileri “ekonomik istikrarın korunmasını ve ekonomik reformlara öncelik verilmesi gerektiğini” söylediler.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi:

“İhracat ailesi olarak beklentimiz her zamanki gibi istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerin tam anlamıyla uygulanması olacaktır.

“Bizler de ekonominin en önemli aktörlerinden biri olarak yeni yönetimle yapıcı ve uyumlu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

“Halkımız sorunlarına ve beklentilerine yönelik çözümü her zaman olduğu gibi seçimlerde ve sandıkta görüyor. Demokrasi adına bu önemli ve kıymetli bir toplumsal özelliğimizdir.

Oluşan neticelerin hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz.”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:

“Yeni hükümet sistemi ile ülkemiz yeni bir atılım döneminin kapılarını aralamış oldu. Üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar her alanda hızlı kararlar alabilecek yapıya kavuşan ülkemiz, yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacaktır.

“Siyasi istikrarın güçlenmesi daha da güçlü bir ekonominin de önünü açacak. Artık önümüzde ülkemiz ve milletimiz için belirsizliklerin ortadan kalktığı bir dönem var. Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye için yeni bir sürece başlamış oluyor. Ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.”

Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik:

“Seçim sürecinin tamamlanmasının Türkiye ekonomisine pozitif katkı yapacağına inanıyoruz. Yeni dönemde ekonomik istikrarın korunması ana gündem maddesi olmalı. Öngörülebilirlik ve ekonomik reformlara öncelik verilecek olması, otomotivden hazır giyime, tekstilden gıdaya tüm sektörlerimiz açısından büyük önem taşıyor. Bu sayede inanıyoruz ki üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından daha parlak bir gelecek bizleri bekliyor olacak.”

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer:

“Biz ihracatçılar, ihracatımızın önündeki engellerin kaldırılması, dünya kalitesinde olan ürünlerimizin dünya fiyatlarının altında satılmasının önlenmesi ve su ürünleri ile hayvansal mamuller sektör ihracatının artışı için bu yeni dönemde de her zamanki gibi canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

TİM Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle:

“Türkiye bundan sonra daha hızlı, daha yaratıcı daha verimli ve daha üretken olacaktır. Hedeflerimize ulaşmada ve başarılı olmada hiçbir mazeretimiz olmadan daha fazla çalışmalıyız ve yeni Türkiye’nin hedeflerini tutturmak için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ihracatının artık en önemli hedefidir.Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve daha çok satmalıyız.”

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu:

“Sonuç ülkemiz için hayırlı olsun. Bundan sonra yatırımları düşünmek ve istihdamı daha artırmak zorundayız. Ekonomi yönetimimizde çok deneyimli bir ekip var. Alınması gereken kararların bu yönde bir an önce alınacağına inanıyoruz.” (Fotoğraflı)