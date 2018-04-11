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İhracat birim değer endeksi Şubat’ta yüzde 7.7 arttı

İstanbul, 11 Nisan () - İhracat birim değer endeksi, Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7,  artarken, ithalat birim endeksi aynı dönemde yüzde 7.2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2018'e ilişkin dış ticaret...

İhracat birim değer endeksi Şubat’ta yüzde 7.7 arttı

İstanbul, 11 Nisan () - İhracat birim değer endeksi, Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7,  artarken, ithalat birim endeksi aynı dönemde yüzde 7.2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2018'e ilişkin dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1.8 azalırken, yakıtlarda yüzde 13.4, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 9.1 arttı.
İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10.2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15.9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8.4 artarken, yakıtlarda yüzde 52.8 azaldı.
İthalat birim değer endeksi, Şubat 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 arttı.
Endeks söz konusu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.9, yakıtlarda yüzde 19.3 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 4.1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8.3 arttı.
İthalat birim değer endeksinde, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 arttı.
Endeks Şubat 2018 döneminde gıda, içecek ve tütünde yüzde 41.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 31.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12.6 artarken, yakıtlarda yüzde 3.0 azaldı.

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