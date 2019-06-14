İhracat birim değer endeksi Nisan’da yıllık yüzde 7.1 düştü

İstanbul, 14 Haziran () - İhracat birim değer endeksi, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 ve ithalat birim endeksi de aynı dönemde yüzde 2.8 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8.6, yakıtlarda yüzde 2.0 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç), yüzde 7.7 azaldı.

İhracat miktar endeksi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.6 arttı. Endeks Nisan’da yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 708, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9.9, yakıtlarda yüzde 165.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11.7 arttı.

İthalat birim değer endeksi, Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4.7 azalırken, yakıtlarda yüzde 3.1 arttı.

İthalat miktar endeksi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.6 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.5 ve yakıtlarda yüzde 9.1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0.6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Mart ayında 165.6 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 2.6 düşüşle Nisan ayında 161.3’e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de 2018 Nisan ayında 148.8 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 8.8 artışla 2019 Nisan ayında 161.8’e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Mart’ta 120.7 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 0.1 düşüşle Nisan ayında 120.6’ya indi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de 2018 Nisan ayında 142.6 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 14.5 düşüşle 2019 Nisan ayında 121.9’a geriledi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Nisan ayında 105.2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4.8 puan azalarak, 2019 yılı Nisan ayında 100.4’e geriledi. (Tablo ve Grafik)

