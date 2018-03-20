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İhraç ürünleri fiyatlarında yıllık artış yüzde 15.07 oldu

İstanbul, 20 Mart () - Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatları Şubat ayı sonunda yıllık yüzde 15.07 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı...

İhraç ürünleri fiyatlarında yıllık artış yüzde 15.07 oldu

İstanbul, 20 Mart () - Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatları Şubat ayı sonunda yıllık yüzde 15.07 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları, 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21.89 arttı.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.43 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1.70 artış olarak gerçekleşti.
Bir önceki aya göre en fazla artış;
- yüzde 4.20 ile deri ve ilgili ürünler,
- yüzde 3.11 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) ve
- yüzde 3.10 ile içeceklerde gerçekleşti.
Buna karşılık olarak, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0.14 ile endeksin düştüğü tek sektör oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Şubat ayında en fazla aylık ve yıllık artış sermaye mallarında gerçekleşti. (Grafik - tablo)

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