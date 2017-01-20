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İhraç mallarının fiyatları 2016 yılında yüzde 17.7 arttı

İstanbul, 20 Ocak () – Döviz kurlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle, Türkiye'nin ihraç mallarının fiyatları bir yılda yüzde 17.7 arttı. Fiyatlardaki hızlı artışa karşılık, Türkiye’nin yıllık ihracatı 2016'da, önceki...

İhraç mallarının fiyatları 2016 yılında yüzde 17.7 arttı

İstanbul, 20 Ocak () – Döviz kurlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle, Türkiye'nin ihraç mallarının fiyatları bir yılda yüzde 17.7 arttı. Fiyatlardaki hızlı artışa karşılık, Türkiye’nin yıllık ihracatı 2016'da, önceki yıla göre yüzde 0.8 düşüşle 142.6 milyar dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen malların üretici fiyatları geçen Aralık ayında, aylık bazda yüzde 5.21, yıllık bazda yüzde 17.7 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6.68 arttı.

TÜİK’in verilerine göre sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5.77, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 5.20 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 18.37 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8.55 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 8.01 ile kağıt ve kağıt ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Aralık ayında en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.


 

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