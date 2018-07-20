İhraç malların fiyatları Haziran’da aylık yüzde 3.44, yıllık yüzde 35.33 arttı

İstanbul, 19 Temmuz () – Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Haziran’da aylık yüzde 3.44, ilk altı ayda yüzde 19.48, yıllık yüzde 35.33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22.84 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;

“Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.

“Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Haziran ayında en fazla aylık artış dayanıksız tüketim mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.”

“Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri;

madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4.39 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3. 42 artış olarak gerçekleşti.

“Aylık en fazla artış içeceklerde gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış;

yüzde 5.28 ile içecekler, yüzde 4.85 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, yüzde 4.80 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti.”