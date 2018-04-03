Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...

İHKİB’in yeni Başkanı Mustafa Gültepe

İstanbul, 3 Nisan () - Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının dörtte üçünü tek başına gerçekleştiren İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) başkanlığına, son üç dönemin başkan yardımcısı...

İHKİB’in yeni Başkanı Mustafa Gültepe

İstanbul, 3 Nisan () - Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının dörtte üçünü tek başına gerçekleştiren İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) başkanlığına, son üç dönemin başkan yardımcısı olan, Mustafa Gültepe seçildi.
Seçime tek aday olarak katılan ve dört yıl boyunca İHKİB başkanlık görevini yürütecek olan Mustafa Gültepe, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, başkanlık bayrağını devraldığı Hikmet Tanrıverdi’ye hazırgiyim endüstrisine katkılarından dolayı teşekkür etti. İHKİB’in tıpkı ihracattaki liderliği gibi demokratik olgunlukta da örnek bir kurum olduğunun altını çizen Gültepe, şöyle devam etti:
 “Bugün bu olgunluğumuzu bir kez daha herkese gösterdik. Bayrağı baharın ilk günlerinde devralıyoruz. Bahar, doğanın yeniden canlanışının, yeni başlangıçların, umudun mevsimidir. Sektörümüzde de bir bahar havası var. Böylesi bir ortamda bize güvenen ve destek veren tüm hazırgiyim ihracat ailesine teşekkür ediyorum.
“Konjonktürel olarak şanslı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Zorlu üç yılın ardından 2018’e çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 11.4 artıdayız. Hızımıza hız katıp bu oranı çok daha yukarılara çekmek için çalışacağız.”
Sektörün ihtiyaçlarını bildiklerini ifade eden Gültepe, yakın gelecekte projelerini ihracatçılarla ve kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.
Mustafa Gültepe’nin başkanlığındaki yeni İHKİB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan                                              
Mustafa Gültepe                    Talu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Asil üyeler            
Hikmet Tanrıverdi                  Texmart Tekstil Ür. San. ve Dış Tic. A.Ş.
Özkan Karaca                         Ultra Çorap Teks. San. ve Tic. A.Ş.
Urfi Akbalık                            Özak Teks. Konf. San. ve Tic. A.Ş.
Jale Tunçel                             Bilkont Dış Tic. ve Teks. San. A.Ş.
Sabri Sami Yılmaz                  Sabra Teks. San. ve Tic. A.Ş.
İsmail Kolunsağ                      Cross Teks. San. ve Tic. A.Ş.
Nazım Kanpolat                      Buse Teks. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti.
Mustafa Paşahan                   Zevigas Teks. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Cem Altan                              Aycem Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Nejdet Ayaydın                       İpekyol Giy. San. Paz. Ve Tic. A,Ş.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Serdar Bekmezci                    Gelal Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Ayhan Onat                            Onat Teks. Konf. San. ve Tic. A.Ş.
Mehmet Kaya                        TYH Uls. Teks. Paz. San. ve Tic. A.Ş.
Müge Hepyüksel Keçik           GMT Teks. Gıda ve Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Mithat Samsama                   Cüno Teks. Konf. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Haldun Boz                             Teksim Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hayrettin Gümüşkaya             Giteks Konf. San ve Tic. A.Ş.
Hayrettin Nuri Yüksel             Yüksel Teks. ve Nakış San. ve Ltd. Şti.
Barış Eraslan                          Dosso Dossi Teks. San. Turizm ve Org. A.Ş.
Timur Bozdemir                     DF Dış Tic. Ltd. Şti.
Denetim Kurulu Asil Üyeleri
Birol Sezer                              İleri Giyim San. ve Dış. Tic. A.Ş.
Erdinç Tercan                         Kübra Teks. San. ve Dış Tic. A.Ş.
Aydın Erten                            Erten Teks. ve Örme San. Tic. Ltd. A.Ş.
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Hikmet Ünal                           Setre Giyim Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ercan Hardal                          Tugi Çocuk Giy. Ve Teks. San. Tic.Ltd. Şti.
İlker Karataş                           İnvidia Moda Teks. San. ve Tic. A.Ş.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314