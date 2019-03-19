İHKİB/Gültepe: Mode endüstrisi ihracatını iki katına çıkartmayı hedefliyoruz

İstanbul, 19 Mart () - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, moda endüstrisinin 2018’de 17.6 milyar dolar olan ihracatını iki katına çıkartmayı hedeflediklerine işaret ederek, "33 milyar dolarlık ihracata giden yolu tasarımlı, yüksek katma değerli ve markalı üretim ile kısaltıyoruz" dedi.

Türk tasarımcılar ve markalar, üçünün de altında İHKİB’in imzası bulunan Mercedes – Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), The Core Istanbul ve KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ile bir kez daha küresel vitrinde yerlerini aldı.

Gültepe, organizasyonlarla ilgili açıklamasında Türkiye’yi hazır giyim üreticisi ülke kimliğinden sıyırıp küresel moda endüstrisinin merkezlerinden biri yapmak istediklerini söyledi ve ekledi:

"Dört Dörtlük Plan ile ihracat çıtamızı 33 milyar dolara çıkardık. Hedefe ulaşabilmemiz için tasarımın, yüksek katma değer yaratmanın, markalaşmanın ve elbette tanıtımın hayati önemi bulunuyor.

"İHKİB olarak bu konularda hem moda endüstrimize hem de diğer sektörlere öncülük ediyoruz. Sektörümüze yüzlerce tasarımcı kazandırdığımız KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın 27’incisini dün akşam gerçekleştirdik.

"Uluslararası marka haline getirdiğimiz ve dünya moda haftaları arasında ilk 10’da yer alan MBFWI ile tasarımcılarımızı ve markalarımızı küresel vitrine taşıyoruz.

"MBFWI ile eş zamanlı düzenlediğimiz The Core Istanbul ile tasarımcılarımız ile markalarımızı yeni iş birlikleri için bir araya getiriyoruz.

"Özetle söylemek gerekirse 33 milyar dolarlık ihracata giden yolu tasarımlı, yüksek katma değerli ve markalı üretim ile kısaltıyoruz."

Türk Moda Endüstrisi’nin katma değerli üretim, istihdam ve ihracat kapasitesi ile Türkiye için stratejik önemde olduğunu vurgulayan Gültepe, "Aralık 2018’de genel işsizliğin arttığı bir süreçte 525 bin çalışana ulaşarak sektörde tüm zamanların istihdam rekorunu kırdık" dedi. (Fotoğraflı)