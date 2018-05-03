İHKİB/Gültepe: Hazırgiyimci dört ayda altı milyar dolar ihracat yaptı

İstanbul, 3 Mayıs () - 26. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın final gecesinde konuşan İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, “Hazırgiyimci dört ayda altı milyar dolar ihracat yaptı” dedi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB), sektörün tasarım gücüne güç katacak yetenekleri bulup çıkarmak için Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile düzenlediği "Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl 26’ıncısı gerçekleştirilen ve hepsi birbirinden iddialı genç tasarımcıların yarıştığı finalde Ezgi Karayel birinciliğe değer görülürken Emre Pakel ikinci, Fatih Uğur ise üçüncü oldu.

İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, ödül töreninde yaptığı konuşmada hazır giyim endüstrisinin tasarımın önemini ve gücünü fark eden sektörlerin başında geldiğini vurguladı. Koza’nın Türkiye’deki tasarım yarışmalarının hem anası hem de ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti:

“İHKİB olarak tasarımın gücünü en önce keşfetmekle kalmadık, moda endüstrisinin akademik düzeyde eğitilmiş iş gücü ihtiyacını karşılamak için İstanbul Moda Akademisi’ni (İMA) kurduk. Tasarımlarımızı küresel vitrine çıkarma hedefiyle İstanbul Moda Haftası’nı başlattık.

“Hazırgiyim Sektörü Vizyon Belgesi ışığında geliştirdiğimiz yeni stratejinin ve ihracatımıza 16 milyar dolar artı yazdıracak Dört Dörtlük Planı’mızın itici gücünü de yine tasarım odaklı büyüme oluşturuyor. Tasarımcı-endüstri iş birliği ile yakın gelecekte kilogram başına ihracat birim fiyatını 20 dolardan 30 dolara çıkarırken, küresel ölçekte beş marka yaratarak moda endüstrimizin dünyadaki algısını çok daha yukarılara taşıyacağız.

“2017’nin ilk dört ayında beş milyar 404 milyon dolar olan ihracatımız bu yılın aynı döneminde beş milyar 988 milyon dolara yükseldi. Tasarım rüzgârını arkamıza alarak dört ayda altı milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda yükseliş trendinin süreceğini ve 2018’i 19 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de konuşmasında, hazırgiyim ve konfeksiyonun ihracatta lokomotif sektör olduğunun altını çizdi. Sektörün 60 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlatan Metin şunları söyledi:

“Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması bu hedefin gerçekleşeceğinin en büyük kanıtı. Tasarım, katma değer zincirinin en önemli halkasını oluşturuyor. Ekonomi Bakanlığı olarak Koza’yı desteklemekten gurur duyuyoruz. Bugüne kadar sadece birinci olan arkadaşımıza yurt dışında eğitim desteği veriyorduk. Yeni dönemde yarışmaya katılım gösteren tüm tasarımcılarımızı yurt dışına göndereceğiz.”

Metin, Ekonomi Bakanlığı’nın halen 328 tasarım projesini desteklediğini, 42 firmaya da tasarım ofisi desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi katma değerli üretime odaklanmak gerektiğini vurgulayarak, “Hazır giyim ve diğer sektörlerde tasarım konusunda yapılan çalışmaları destekliyoruz. Bu çalışmaların sonucunda inanıyorum ki İstanbul moda merkezi haline gelecek. Yeter ki meslek liselerine önem verelim, yeter ki moda akademilerinin sayısını arttıralım” dedi. (Fotoğraflı)