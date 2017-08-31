İHKİB : Rusya'ya yedi ayda 100 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı yapıldı

İstanbul, 31 Ağustos () - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Rusya’ya 100 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı yapıldığını açıkladı.

Antalya'da, Moskova CPM (Collection Première Moscow) ile dünyaya açılan Dosso Dossi Fashion Show'a katılan Tanrıverdi, Rusya’nın Türk hazır giyim sektörü için en büyük pazarlardan biri olduğunu hatırlattı.

Tanrıverdi, Rusya’ya 2017’nin yedi aylık döneminde 100 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı yapıldığını, yolcu beraberindeki ihracat hesaba katıldığında bu ticaretin çok daha yukarılara çıktığına işaret etti ve ekledi:

"Rusya’nın da aralarında bulunduğu BDT ülkelerinde hazır giyim sektörümüz için büyük fırsatlar var.

"Toplam 20 binden fazla alıcının ziyaret ettiği Moskova CPM sayesinde Türk hazır giyim ihracatçıları hem Rusya hem de çevre ülkelerden gelen alıcılarla buluşuyor.

"Ekonomi Bakanlığımızın desteği ile İHKİB olarak Moskova CPM’e milli katılım düzenliyoruz.

"Dosso Dossi’nin de 15 firmayla yer alması Türk hazır giyim sektörü için önemli bir adım.

"Bizler daha çok ihracat yapalım, ülkemiz daha çok kazansın, halkımızın refah düzeyi artsın istiyoruz.

"Bu hedef için çalışan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktan, omuz omuza çalışmaktan mutlu oluyoruz."

Moskova CPM’e Türkiye’den toplam 65 firmanın katıldığını anlatan Tanrıverdi, Rusya’nın ardından Kazakistan’da Dosso Dossi ile yapacakları işbirliğinin Türkiye ve sektör adına olumlu sonuçlar vereceğine inandığını sözlerine ekledi.

Antalya’daki organizasyonu dünyanın önemli şehirlerine taşıma kararı aldıklarını açıklayan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan da, "Türkiye’ye gelme konusunda hâlâ tereddütlü olan alıcılara yerinde ulaşıp onları ikna edeceğiz. Bunun ilk adımını dünya moda endüstrisinin en büyük fuarlarından olan Moskova CPM ile atmaya karar verdik" dedi.

Eraslan, tüm dünyanın ilgisini çeken Antalya’daki organizasyonu globalleştirme kararı aldıklarını belirterek, bunun ilk adımını Moskova’da attıklarını söyledi.

Yeni proje için İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile işbirliği yaptıklarını anlatan Hikmet Eraslan, Dosso Dossi çatısı altında buluşturdukları 15 firma ile Moskova CPM’de yerlerini aldıklarını söyledi.

Antalya’daki organizasyonun küçük ölçekli bir modelini Moskova’ya taşıdıklarını ifade eden Eraslan, şunları söyledi:

"Türkiye’ye gelme konusunda hâlâ tereddütlü olan alıcılara yerinde ulaşıp onları ikna etmek için Dosso Dossi’yi bölgenin en büyük moda fuarı Moskova CPM ile dünyaya açmaya karar verdik.

"Dosso Dossi stantlarını ziyaret eden alıcılarımıza Avrupa ve Çin’e göre Türkiye’nin artılarını yerinde anlatıyoruz.

"Yeni satış stratejisinin ilk adımını attığımız Moskova CPM’e kendi tarzımızı da götürdük.

"Dosso Dossi çatısı altındaki firmaları ziyaret eden alıcılarımıza fuar alanında VIP hizmet sunuyoruz.

"Fuar boyunca firmalarımızdan 10 bin dolar ve üzerinde alışveriş yapan müşterilerimize Antalya’da aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otelde bir hafta konaklama hediye ediyoruz.

"Fuarın ilk gününde gördüğümüz büyük ilgi ne kadar doğru bir hamle yaptığımızı bize gösterdi.

"Bu stratejimizin ikinci adımını 17-19 Eylül tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenecek fuarla atacağız.

"Dosso Dossi olarak Almatı’daki fuarda da Moskova’daki firmalarımızın hemen hemen tamamıyla yerimizi alacağız." (Fotoğraflı)