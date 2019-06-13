İHKİB: Eğitimli gençlerin ihracatımızda büyük katkısı var

İstanbul, 13 Haziran () – İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracatında İHKİB okullarından mezun gençlerin emeği ve bilgi birikiminin büyük katkısı olduğunu vurguladı.

İHKİB okullarında eğitimlerini tamamlayarak mezun olan hak kazanan öğrencilere diplomaları İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı törenle verildi.

Gültepe törende yaptığı konuşmada, üretimde mesleki eğitimin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı ve "Mesleki eğitim almış donanımlı gençlerimizle katma değerli üretimimizi arttırırken, tasarım ve inovasyon gücümüze güç katıyoruz" dedi ve ekledi:

"Türk Moda Endüstrisi yıllık yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracata imza atıyor. Dört Dörtlük Planımızla ihracatımızı 33 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefe ulaşmada eğitimli ve nitelikli işgücünün hayati önemini biliyoruz. Bu bilinçle 1995’ten bu yana eğitime yatırım yapıyoruz. İHKİB Eğitim Vakfı aracılığı ile her yıl 500 gencimize burs veriyoruz. Beş meslek lisemizden bugüne kadar 6 bin 250 gencimizi sektöre kazandırdık. Bugün 550 arkadaşımızı daha mezun ediyoruz. Toplam 18 milyar dolarlık ihracatımızda mesleki eğitim almış gençlerimizin alın teri, emeği ve bilgi birikimi var. Donanımlı gençlerimizle katma değerli üretimimizi arttırırken, tasarım ve inovasyon gücümüze güç katıyoruz."

Tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve Tekstil İşverenleri Sendikası’nın YÖK ile bir protokol imzaladığını belirten Gültepe, "Protokol uyarınca üniversite sınavında ilk 80 bine girip de tekstil ve deri mühendisliğini tercih edecek geçlerimizi çok özel fırsatlar bekliyor. İlk 20 bine giren kardeşlerimiz tekstil mühendisliğini tercih ederse asgari ücret tutarında, yani yaklaşık 2 bin lira karşılıksız burs imkânından yararlanacak. İlk 50 bine giren kardeşimiz 1280, ilk 80 bine giren kardeşimiz 914 lira karşılıksız burs kazanacak" dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında eğitime verdikleri destekten dolayı İHKİB ile İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne (İDMİB) teşekkür etti ve "Artık önünüzde yeni bir dönem başlıyor. Çıktığınız bu güzel yolda sizden ülkemiz için büyük hizmetler bekliyoruz. İşinizi severek yaparsanız mutlaka kendinize, ailenize, sektöre ve ülkeye çok yararlı bireyler olursunuz" dedi.

Konuşmaların ardından, İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İHKİB Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İDMİB Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dereceye giren öğrencilere diplomaları verildi. (Fotoğraflı)