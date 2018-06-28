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İHKİB Başkanı Gültepe: İhracatı 33 milyar dolara taşıyacağız

Elif Varan / İstanbul, 28 Haziran () - İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 17 milyar olan hazırgiyim ihracatını 33 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı. İHKİB’in...

İHKİB Başkanı Gültepe: İhracatı 33 milyar dolara taşıyacağız

Elif Varan / İstanbul, 28 Haziran () - İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 17 milyar olan hazırgiyim ihracatını 33 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.
İHKİB’in iştiraklerinden ve alanında Türkiye’nin en iddialı eğitim kurumları arasında yer alan İstanbul Moda Akademisi’nden (İMA) 2017 – 2018  döneminde mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.
Mezuniyet töreninde konuşan Gültepe, 17 milyar dolarla Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı sektörü konumunda bulunan hazırgiyim endüstrisinin orta vadede 60 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu hatırlattı.
Hedefe ulaşabilmenin tek yolunun daha yüksek katma değerli ihracattan geçtiğini vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti:
"Türkiye’nin hazırgiyimde ucuz ürün ihraç ederek hedeflerine ulaşması mümkün değil. Hazırgiyimde 20 dolar olan kilogram başına ihracat gelirimizi 4 yıl içinde 30 dolara çıkarmayı öngörüyoruz.
"Sadece bu hedefi gerçekleştirdiğimizde tonaj olarak ihracatımızda hiç artış olmasa bile ülkemize 8.,5 – 9 milyar dolar daha fazla döviz kazandırabiliriz.
"Tasarımın sağlayacağı katma değer ve yapacağımız diğer çalışmalarla 33 milyar dolar ihracatı yakalayacağız."
İstanbul Moda Akademisi (İMA) Direktörü Seda Lafçı da, "Burada araştırma ve deneysel yaklaşım, hepsinden önemlisi alanında uzman bir kadromuz var. Teorik bilgiyi moda sektörümüzün gerçekleriyle harmanlıyoruz ve gençlerimizi mesleki yeterlilikte üst seviye çıkarıp mezun ediyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

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