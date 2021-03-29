İGİAD 9. Genel Kurul Toplantısı'nda Ayhan Karahan güven tazeledi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2021 tarihinde Grand Cevahir Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya çok sayıda davetli katıldı.

İkram sonrası başlayan program; Selamlama Konuşmaları, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan’ın karşılama konuşmaları, Plaket Takdim töreni, Genel Kurul gündemi ve Teşekkür konuşmaları ile son buldu.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili İsrafil Kuralay, İstanbul Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç selamlama konuşmaları yaptılar.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan: “İGİAD Hakkın, hukukun ve adaletin ancak ahlak temelinde yükseleceği inancıyla “Helal kazanç ve adil paylaşım” ilkesiyle sadece iş hayatımızın değil, sosyal hayatımızın da daha huzurlu ve meşru olacağına inanmaktadır. İGİAD’ın “on ilke” olarak belirlediği düsturlar, iş dünyası için yol gösterici bir kılavuzdur. Türkiye, herkesin arzuladığı ve imrendiği bir noktaya ancak böylesi bir kılavuz sayesinde varacaktır” dedi.

Program; İGİAD’da 10. yılını dolduran üyelere, komisyonlarda üstün performans sergileyen üyelere ve bir önceki dönem İGİAD Yönetim Kurulu görevini devreden üyelere plaket takdim törenleri ile devam etti.

9. Olağan Genel Kurul Toplantısı için divan heyetinin seçimine geçildi. Divan heyeti başkanlığına, önergenin oylanması neticesinde Reşat Petek, üyeliklerine ise Hasan Faik Tunalı ve Haydar Temel seçildi.

Divan heyeti seçiminin hemen ardından geride bıraktığımız 2019-2020 yılı faaliyet raporunu Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Hüseyin Dinçel delegelere sundu. 2019-2020 dönemi bütçenin okunması, 2021-2022 dönemi tahmini bütçenin sunumu, 2019-2020 dönemi denetleme kurulu raporunun okunması ve İbrası için Mali İşler Komisyonu Başkanı Hasan Murat Bezirci kürsüye gelerek delegelere okudu.

Sunumların akabinde Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Yeniden İGİAD başkanlığına seçilen Ayhan Karahan kürsüye gelerek İGİAD Yönetim Kurulu adına delegelere bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Ayhan Karahan başkanlığındaki İGİAD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Adem Güler, Emrah Yazıcı, Hüseyin Akça, İsmail Hakkı Karahan, Mahmut Reşit Üstün, Nuri Ecevit, Orhan Demir, Ömer Bedrettin Çiçek, Sinan Şahin, Şükrü Özkara, Yusuf Şentürk, Ali Akyüz, Mikail Karaca, Muhammet Sait Bozik ve Enes Alkan.

Denetleme Kurulu Üyeleri; Davut Şanver başkanlığında Yusuf Alpaydın, Orhan Yaşar, Hüseyin Acar, Mehmet Çakar ve Faruk Özkaya’dan oluştu.

Disiplin Kurulu Üyeleri; Hüseyin Akkuş başkanlığında Hamza Keniş, Hasan Faik Tunalı, Mustafa Karaca ve Hamit Yıldırım’dan oluştu.

Tahkim Kurulu Üyeleri; Nihat Erdoğmuş başkanlığında Ahmet Karahan, Hamza Keniş, Hüseyin Akkuş, Hasan Faik Tunalı, Orhan Sağlam, Kenan Yabanigül ve Abdülkadir Uslu’dan oluştu.

Genç İGİAD Yönetim Kurulu ise; Enes Alkan başkanlığında Mehmet Fatih Kıratlı, Refik Söylemez, Talha Topal Ali Özkan, Bilal Acar, Cafer Albayrak, Hasan Özkurt, Muhlis Akkaya, Raşit Genan, Safa Özkara, Taha İslamoğlu ve Muhammed Emin Memiş’ten oluştu.