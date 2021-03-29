banner314

banner325

Son Dakika

İGİAD 9. Genel Kurul Toplantısı'nda Ayhan Karahan güven tazeledi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2021 tarihinde Grand Cevahir Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya çok sayıda davetli katıldı.

EKONOMİ 29.03.2021, 21:17 29.03.2021, 21:27 Murat Aydın
İGİAD 9. Genel Kurul Toplantısı'nda Ayhan Karahan güven tazeledi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2021 tarihinde Grand Cevahir Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya çok sayıda davetli katıldı.

İkram sonrası başlayan program; Selamlama Konuşmaları, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan’ın karşılama konuşmaları, Plaket Takdim töreni, Genel Kurul gündemi ve Teşekkür konuşmaları ile son buldu.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili İsrafil Kuralay, İstanbul Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç selamlama konuşmaları yaptılar. 

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan: “İGİAD Hakkın, hukukun ve adaletin ancak ahlak temelinde yükseleceği inancıyla “Helal kazanç ve adil paylaşım” ilkesiyle sadece iş hayatımızın değil, sosyal hayatımızın da daha huzurlu ve meşru olacağına inanmaktadır. İGİAD’ın “on ilke” olarak belirlediği düsturlar, iş dünyası için yol gösterici bir kılavuzdur. Türkiye, herkesin arzuladığı ve imrendiği bir noktaya ancak böylesi bir kılavuz sayesinde varacaktır” dedi.

Program; İGİAD’da 10. yılını dolduran üyelere, komisyonlarda üstün performans sergileyen üyelere ve bir önceki dönem İGİAD Yönetim Kurulu görevini devreden üyelere plaket takdim törenleri ile devam etti.

9. Olağan Genel Kurul Toplantısı için divan heyetinin seçimine geçildi. Divan heyeti başkanlığına, önergenin oylanması neticesinde Reşat Petek, üyeliklerine ise Hasan Faik Tunalı ve Haydar Temel seçildi.

Divan heyeti seçiminin hemen ardından geride bıraktığımız 2019-2020 yılı faaliyet raporunu Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Hüseyin Dinçel delegelere sundu. 2019-2020 dönemi bütçenin okunması, 2021-2022 dönemi tahmini bütçenin sunumu, 2019-2020 dönemi denetleme kurulu raporunun okunması ve İbrası için Mali İşler Komisyonu Başkanı Hasan Murat Bezirci kürsüye gelerek delegelere okudu.

Sunumların akabinde Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Yeniden İGİAD başkanlığına seçilen Ayhan Karahan kürsüye gelerek İGİAD Yönetim Kurulu adına delegelere bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Ayhan Karahan başkanlığındaki İGİAD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Adem Güler, Emrah Yazıcı, Hüseyin Akça, İsmail Hakkı Karahan, Mahmut Reşit Üstün, Nuri Ecevit, Orhan Demir, Ömer Bedrettin Çiçek, Sinan Şahin, Şükrü Özkara, Yusuf Şentürk, Ali Akyüz, Mikail Karaca, Muhammet Sait Bozik ve Enes Alkan.

Denetleme Kurulu Üyeleri; Davut Şanver başkanlığında Yusuf Alpaydın, Orhan Yaşar, Hüseyin Acar, Mehmet Çakar ve Faruk Özkaya’dan oluştu.

Disiplin Kurulu Üyeleri; Hüseyin Akkuş başkanlığında Hamza Keniş, Hasan Faik Tunalı, Mustafa Karaca ve Hamit Yıldırım’dan oluştu.

Tahkim Kurulu Üyeleri; Nihat Erdoğmuş başkanlığında Ahmet Karahan, Hamza Keniş, Hüseyin Akkuş, Hasan Faik Tunalı, Orhan Sağlam, Kenan Yabanigül ve Abdülkadir Uslu’dan oluştu.

Genç İGİAD Yönetim Kurulu ise; Enes Alkan başkanlığında Mehmet Fatih Kıratlı, Refik Söylemez, Talha Topal Ali Özkan, Bilal Acar, Cafer Albayrak, Hasan Özkurt, Muhlis Akkaya, Raşit Genan, Safa Özkara, Taha İslamoğlu ve Muhammed Emin Memiş’ten oluştu.

#İGİAD #başkan #Ayhan Karahan
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Mart 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir