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IGC'ye göre dünya mısır tüketimi yıllık 20 milyon ton artacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) yayınladığı son raporunda, 2017-2018 sezonu sonunda 1,074 milyon ton olmasını öngördüğü dünya mısır tüketiminin, 2018-2019 sezonunda bir önceki sezona göre 20...

IGC'ye göre dünya mısır tüketimi yıllık 20 milyon ton artacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) yayınladığı son raporunda, 2017-2018 sezonu sonunda 1,074 milyon ton olmasını öngördüğü dünya mısır tüketiminin, 2018-2019 sezonunda bir önceki sezona göre 20 milyon tonluk bir artışla 1,094 milyon ton olacağını öngörüyor.
Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu IGC’nin dünya mısır tüketimi raporunu şöyle değerlendirdi:
“Dünya mısır üretimi 2017-2018 sezonunda 1,045 milyon ton, Temmuz 2018/Haziran 2019 sezonu sonunda bir önceki sezona göre yedi milyon tonluk bir artışla 1,052 milyon ton olarak gerçekleşecek.
“Dünya mısır ticareti 2017-2018 sezonu sonunda 149 milyon ton, 2018-2019 sezonu sonunda ise bir önceki sezona göre bir milyon tonluk bir artışla 150 milyon ton miktarında olacak.
“Dünya dönem sonu mısır stokları, 2017-2018 sezonu sonunda 308 milyon ton, 2018-2019 sezonu sonunda ise bir önceki sezona göre 42 milyon tonluk bir düşüşle 265 milyon ton olarak hesaplanacak.
“Avrupa Birliği, ABD; Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna gibi başlıca ihracatçıların dönem sonu mısır stokları 2017-2018 sezonu sonunda 73 milyon ton olarak gerçekleşecek ve 2018-2019 sezonu sonunda ise bir önceki sezona göre 15 milyon tonluk bir düşüşle 58 milyon tona gerileyecek.” (Fotoğraflı)

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