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IGC: Küresel mısır üretimi geçen sezondan 9 milyon ton fazla olacak

İstanbul, 4 Temmuz () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) küresel mısır üretiminin bu sezon, geçen sezona göre 9 milyon ton artışla 1.05 milyar tona yükseleceğini öngördü. Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu IGC’nin küresel mısır üretimi...

IGC: Küresel mısır üretimi geçen sezondan 9 milyon ton fazla olacak

İstanbul, 4 Temmuz () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) küresel mısır üretiminin bu sezon, geçen sezona göre 9 milyon ton artışla 1.05 milyar tona yükseleceğini öngördü.
Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu IGC’nin küresel mısır üretimi raporunu şöyle değerlendirdi:
"IGC 2 Temmuz tarihli son raporunda, 2017/18 sezonu sonunda 1.043 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır üretiminin Temmuz 2018 / Haziran 2019 döneminde;
- 24 Mayıs tarihli öngörüsünden 3.0 milyon ton düşük,
- 2017/18 sezonundan 9.0 milyon ton yüksek,
- 1 milyar 52 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 1.077 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır tüketiminin 2018/19 döneminde;
- Mayıs ayı öngörüsünden 2.0 milyon ton düşük,
- 2017/18 sezonundan 19 milyon ton yüksek,
- 1 milyar 96 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.
"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 148 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır ticaretinin, 2018/19 döneminde;
- Mayıs ayı öngörüsünden 1.0 milyon ton,
- 2017/18 sezonundan 5.0 milyon ton yüksek,
- 153 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 297 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde;
- Mayıs ayı öngörüsünden 4.0 milyon ton,
- 2017/18 sezonundan 44 milyon ton düşük,
- 253 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
"Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 67 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde,
- Mayıs ayı öngörüsünden 4.0 milyon ton,
- 2017/18 sezonundan 18 milyon ton düşük,
- 49 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı." (Tablo)

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