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IGC dünya pirinç üretiminde altı milyon tonluk artış öngörüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 2017-2018 sezonunda 486 milyon ton gerçekleşeceğini öngördüğü dünya pirinç üretiminin, Temmuz 2018/Haziran 2019 sezonunda altı milyon tonluk bir artışla 492 milyon...

IGC dünya pirinç üretiminde altı milyon tonluk artış öngörüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 2017-2018 sezonunda 486 milyon ton gerçekleşeceğini öngördüğü dünya pirinç üretiminin, Temmuz 2018/Haziran 2019 sezonunda altı milyon tonluk bir artışla 492 milyon tona çıkacağını öngörüyor.
Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu IGC’nin dünya pirinç üretimi raporunu şöyle değerlendirdi:
“Dünya pirinç tüketimi 2017-2018 sezonunda 487 milyon ton, 2018-2019 sezonu sonunda ise bir önceki sezona göre dört milyon tonluk bir artışla 491 milyon ton olarak gerçekleşecek.
“Dünya pirinç ticareti 2017-2018 ve 2018-2019 sezonunda değişmeden 46 milyon ton olacak.
“Dünya dönem sonu pirinç stokları 2017-2018 sezonunda 122 milyon ton, 2018-2019 sezonunda ise bir milyon tonluk bir artışla 123 milyon ton olarak hesaplanacak.
“ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam gibi başlıca ihracatçıların dönem sonu pirinç stokları 2017-2018 ve 2018-2019 sezonunda değişmeden 25 milyon fon olarak gerçekleşecek.” (Fotoğraflı)

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