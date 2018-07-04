Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

IGC: Bu sezon küresel buğday üretimi 21 milyon ton azalacak

İstanbul, 4 Temmuz () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) bu sezon küresel buğday üretiminin, geçen sezona göre 21 milyon ton azalmayla 737 milyon tona düşeceği öngörüsünde bulundu. Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu IGC’nin dünya buğday...

IGC: Bu sezon küresel buğday üretimi 21 milyon ton azalacak

İstanbul, 4 Temmuz () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) bu sezon küresel buğday üretiminin, geçen sezona göre 21 milyon ton azalmayla 737 milyon tona düşeceği öngörüsünde bulundu.
Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu IGC’nin dünya buğday üretimi raporunu şöyle değerlendirdi:
"IGC son raporunda dünya buğday üretiminin 2017/18 sezonu sonunda 758 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördü.
"Dünya buğday üretiminin, Temmuz 2018/Haziran 2019 döneminde;
- 24 Mayıs 2018 tarihli öngörüsünden 5 milyon ton
- 2017/18 sezonundan 21 milyon ton düşük,
- 737 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 738 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday tüketiminin,
- 2018/19 döneminde,
- Mayıs ayı öngörüsünden 3 milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 5 milyon ton yüksek,
- 743 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.
"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 176 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday ticaretinin,
- 2018/19 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden değişmeden,
- ancak 2017/18 sezonundan 1 milyon ton yüksek, 177 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 261 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu buğday stoklarının,
- 2018/19 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden 2 milyon ton,
- 2017/18 sezonundan 6 milyon ton düşük,
- 256 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
"Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 81 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden 5 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 11 milyon ton düşük, 70 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325