IGC 2019 sezonu için tahıl arz ve talep öngörülerini yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Haziran () – Uluslararası Tahıl Konseyi’nin (IGC) Mayıs ayı piyasa raporunda, 2018 – 2019 sezonu sona yaklaşırken, ürün üretim, tüketim, ticaret ve stok fazlası öngörüleri yükseltildi.

IGC’nin 2019 yılı Mayıs ayına ait raporunda 2018 – 2019 sezonu için aylık olarak güncellenen tahminleri şöyle:

- Toplam tahıl üretimi, Nisan ayı tahminine göre 9 milyon ton artışla 2,138 milyon tona,

- Mısır’da Nisan ayı tahminine göre görülen değişimler;

- üretimde 34 milyon ton artışla 1,126 milyon tona,

- ticaretinde 10 milyon ton artışla 162 milyon tona,

- tüketiminde 25 milyon ton artışla 1,144 milyon tona,

- stok fazlasında ise 19 milyon ton artışla 317 milyon tona yükseltilirken,

- toplam tahıl stok fazlası öngörüsü de, 2017 – 2018 sezonu sonuna göre 29 milyon ton azalışla 617 milyon tona düşürüldü.

Raporda, tüketimin son iki senedir üretimi aşması sebebiyle dünya tahıl stoklarının azaldığına işaret edildi.

IGC, sezon için toplam buğday stoku tahmini 8 milyon ton düşüşle 263 milyon tona çekilse de 2019 – 2020 sezonunda rekor düzeyde artış beklendiğini duyurdu.

Mayıs ayı raporunda, yeni pirinç ürünlerinin 504 milyon ton, mevcut ürünlerin 500 milyon ton ve tüketimin 499 milyon ton olacağı tahmin edildi.

IGc 2019 – 2020 yılı için toplam tahıl üretiminin, güncel sezona göre 2 milyon ton artışla 2,177 milyon ton olacağını ve ticaretin de 1 milyon ton artışla 369 milyon ton olacağını öngördü.