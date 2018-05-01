IGC 2018/19 küresel soya üretim öngörüsünü yükseltti

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Mayıs () – Dünya Tahıl Konseyi (IGC) 2017/18 sezonu sonunda 339 milyon ton olmasını öngördüğü küresel soya fasulyesi üretimine ilişkin, Temmuz 2018 / Haziran 2019 dönemi öngörüsünü, 1 milyon ton yükselterek, geçen yıla göre 16 milyon ton fazla olan 355 milyon tona çıkardı.

IGC'nin Mart ayındaki 2018/19 dönemi için küresel soya fasulyesi üretimi öngörüsü 354 milyon ton düzeyindeydi.

IGC’nin yayınladığı Dünya Soya Durumu, Nisan 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 346 milyon ton gerçekleşeceğini öngördüğü dünya soya fasulyesi tüketiminin, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden 1 milyon ton düşük; ancak, 2017/18 sezonundan 11 milyon ton yüksek, 357 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.

"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 152 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya soya fasulyesi ticaretinin, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden 2 milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 5 milyon ton yüksek, 157 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 41 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden 1 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 2 milyon ton düşük, 40 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

"Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 18 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden 1 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 1 milyon ton düşük, 17 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı." (Tablo)