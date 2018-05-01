IGC 2018/19 küresel mısır üretim öngörüsünü yükseltti

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Mayıs () – Dünya Tahıl Konseyi (IGC) 2017/18 sezonu sonunda 1 milyar 46 milyon ton olmasını öngördüğü küresel mısır üretimine ilişkin, Temmuz 2018 / Haziran 2019 dönemi öngörüsünü, 2 milyon ton yükselterek, geçen yıla göre 8 milyon ton fazla olan 1 milyar 54 milyon tona çıkardı.

IGC'nin Mart ayındaki 2018/19 dönemi için küresel mısır üretimi öngörüsü 1 milyar 52 milyon ton düzeyindeydi.

IGC’nin yayınladığı Dünya Mısır Durumu, Nisan 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 1 milyar 75 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır tüketiminin, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden 5 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 24 milyon ton yüksek, 1 milyar 99 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.

"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 147 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır ticaretinin, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 3 milyon ton yüksek, 150 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 307 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden 3 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 45 milyon ton düşük, 262 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

"Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 73 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden 3 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 18 milyon ton düşük, 55 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı." (Tablo)