Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Şubat () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), dünya soya üretimi öngörüsünü, 2017 – 2018 sezonunda öngörülen 346 milyon tondan, 2017 – 2018 sezonu üretiminden 7 milyon ton yükselterek, 353 milyon ton olarak...

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Şubat () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), dünya soya üretimi öngörüsünü, 2017 – 2018 sezonunda öngörülen 346 milyon tondan, 2017 – 2018 sezonu üretiminden 7 milyon ton yükselterek, 353 milyon ton olarak revize etti.
IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için öngörüsü 341 milyon ton düzeyindeydi.
Prof. Dr. Hikmet Boyacıoğlu'nun, IGC’nin yayınladığı Dünya Soya Durumu, Şubat 2019 Raporu’ndan derlediği bilgiler ve değerlendirmeler şöyle:
IGC; 2017/18 sezonu sonunda 346 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya soya fasulyesi tüketiminin, 2018/19 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 7 milyon ton yüksek, 353 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.
“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 153 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya soya fasulyesi ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan değişmeden, 153 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 43 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 5 milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 6 milyon ton yüksek, 49 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 17 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 12 milyon ton yüksek, 29 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı.” (Tablo)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328