IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () - Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya soya üretimi öngörüsünü, 2017 – 2018 sezonunda öngörülen 336 milyon tondan, 2017 – 2018 sezonu üretiminden 20 milyon ton yükselterek, 356 milyon ton olarak revize etti.

IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için Nisan ayı öngörüsü 355 milyon ton düzeyindeydi.

IGC’nin yayınladığı Dünya Soya Durumu, Mayıs 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:

“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 345 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü

dünya soya fasulyesi tüketiminin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden bir milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 11 milyon ton yüksek, 356 milyon ton düzeyinde olmasını beklemektedir.

“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 152 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya soya fasulyesi ticaretinin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden bir milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan dört milyon ton yüksek, 156 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.

“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 39 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden ve 2017/18 sezonundan değişmeden, 40 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.

“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 18 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden üç milyon ton ve 2017/18 sezonundan iki milyon ton yüksek, 20 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır.” (Tablo)