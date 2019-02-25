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IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Şubat () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 2017 - 2018 sezonu dünya mısır üretimi öngörüsü, 29 milyon ton artışla, 1 milyar 147 milyon tona yükseltti. IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için öngörüsü 1 milyar...

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Şubat () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 2017 - 2018 sezonu dünya mısır üretimi öngörüsü, 29 milyon ton artışla, 1 milyar 147 milyon tona yükseltti.
IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için öngörüsü 1 milyar 90 milyon ton düzeyindeydi.
Prof. Dr. Hikmet Boyacıoğlu'nun, IGC’nin yayınladığı Dünya Mısır Durumu, Şubat 2019 Raporu’ndan derlediği bilgiler ve değerlendirmeler şöyle:
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 1.118 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır tüketiminin, 2018/19 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden 38 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 29 milyon ton yüksek, 1.147 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.
“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 152 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 8 milyon ton yüksek, 160 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 336 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 26 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 38 milyon ton düşük, 297 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 71 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 10 milyon ton düşük, 61 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı.” (Tablo)

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