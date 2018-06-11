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IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () - Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2017 - 2018 sezonu dünya mısır üretimi öngörüsü, 11 milyon ton artışla, 1 milyar 55 milyon tona yükseltti. IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için Nisan ayı öngörüsü...

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () - Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2017 - 2018 sezonu dünya mısır üretimi öngörüsü, 11 milyon ton artışla, 1 milyar 55 milyon tona yükseltti.
IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için Nisan ayı öngörüsü 1 milyar 54 milyon ton düzeyindeydi.
IGC’nin yayınladığı Dünya Mısır Durumu, Mayıs 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 1 milyar 74 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır tüketiminin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden bir milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 24 milyon ton yüksek, 1 milyar 098 milyon ton düzeyinde olmasını beklemektedir.
“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 147 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır ticaretinin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden iki milyon ton ve 2017/18 sezonundan beş milyon ton yüksek, 152 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 300 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden beş milyon ton ve 2017/18 sezonundan 43 milyon ton düşük, 257 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir. 
“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 71 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden iki milyon ton ve 2017/18 sezonundan 18 milyon ton düşük, 53 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır.” (Tablo)

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