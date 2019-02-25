IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Şubat () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 2017 - 2018 sezonunda dünya buğday üretimi öngörüsünü, 1 milyon ton düşürerek, 744 milyon tona indirdi.

IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için öngörüsü 741 milyon ton düzeyindeydi.

Prof. Dr. Hikmet Boyacıoğlu'nun, IGC’nin yayınladığı Dünya Buğday Durumu, Şubat 2019 Raporu’ndan derlediği bilgiler ve değerlendirmeler şöyle:

“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 741 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday tüketiminin, 2018/19 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden 1 milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 3 milyon ton yüksek, 744 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.

“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 175 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 5 milyon ton düşük, 170 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 271 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 8 milyon ton düşük, 262 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 82 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 16 milyon ton düşük, 66 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı.” (Tablo)