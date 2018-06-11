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IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () - Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2017 - 2018 sezonunda dünya buğday üretimi öngörüsünü, 16 milyon ton düşürerek, 742 milyon tona indirdi. IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için Nisan ayı öngörüsü...

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () - Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2017 - 2018 sezonunda dünya buğday üretimi öngörüsünü, 16 milyon ton düşürerek, 742 milyon tona indirdi.
IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için Nisan ayı öngörüsü 739 milyon ton düzeyindeydi.
IGC’nin yayınladığı Dünya Buğday Durumu, Mayıs 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 740 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday tüketiminin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden bir milyon ton ve 2017/18 sezonundan altı milyon ton yüksek, 746 milyon ton düzeyinde olmasını beklemektedir.
“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 176 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday ticaretinin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden iki milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan bir milyon ton yüksek, 177 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 262 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden bir milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan üç milyon ton düşük, 258 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.
“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 83 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden üç milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan sekiz milyon ton düşük, 75 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır.” (Tablo)

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