IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Mayıs () – Dünya Tahıl Konseyi (IGC) 2017/18 sezonu sonunda 758 milyon ton olmasını öngördüğü küresel buğday üretimine ilişkin, Temmuz 2018 / Haziran 2019 dönemi öngörüsünü, 2 milyon ton düşürerek, geçen yıla göre 19 milyon ton düşük olan 739 milyon tona indirdi.

IGC'nin Mart ayındaki 2018/19 dönemi için küresel buğday üretimi öngörüsü 741 milyon ton düzeyindeydi.

IGC’nin yayınladığı Dünya Buğday Durumu, Nisan 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 740 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday tüketiminin, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden 1 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 5 milyon ton yüksek, 745 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.

"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 175 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday ticaretinin, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 4 milyon ton yüksek, 179 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 263 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden 4 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 6 milyon ton düşük, 257 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

"Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 84 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden 6 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 12 milyon ton düşük, 72 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı." (Tablo)