IFR - Üretimde en yüksek robot yoğunluğu Güney Kore'de

Gonca Yağcı / İstanbul, 2 Mayıs () - Uluslararası Robotik Federasyonu’nun (International Federation of Robotics - IFR) verilerine göre dünya genelinde endüstriyel üretim alanında en yüksek robot yoğunluğu Güney Kore'de bulunuyor.

IFR'nin 2017 yılı verilerine göre, Güney Kore endüstriyel alanda en yüksek robot yoğunluğuna sahip ülke oldu. Ülkedeki üretim endüstrisinde her 10 bin çalışana karşılık 710 robot düşüyor.

Listede ikinsi sırayı her 10 bin işçiye karşılık 658 robot ile Singapur; 322 robot ile Almanya yer alıyor.

2016 yılında dünya genelinde ortalama her 10 bin işçiye 74 adet endüstriyel robot kurulumu yapılırken bu sayı bir yıl sonra 85 robota yükseldi.

IFR'nin verilerine göre Avrupa, fabrikalarda robot kullanımının en çok olduğu kıta oldu. Avrupa ülkelerinde her 10 bin çalışana 106 robot denk gelirken bu sayı Amerika Birleşik Devletleri’nde 91 ve Asya’da 75 olarak belirlendi.

Çin endüstriyel otomasyonda en hızlı yükselişe sahip olmasına karşın robot kullanımı sayısında Güney Kore’nin gerisinde kaldı.

Buna göre 2017 yılında Güney Kore’de her 10 bin işçiye 710 robot düşerken Singapur 658 robotla ikinci sırada yer aldı. Robot kullanımı en çok eletronik ve elektrik sektörlerinde gerçekleşti. Almanya ve Japonya ise otomotiv sektöründe yoğunlaşan robot kullanımı sayısı 300’ün üzerinde gerçekleşti.

Verilere göre ABD’de ise otomasyona geçiş süreci Asya ve Avrupa kıtasına göre daha yavaş gelişiyor. ABD, her 10 bin işçiye 200 robot sayısı ile listede 6’ıncı sırada yer buldu.

Dünya Ekonomik Forumu’na göre Çin 2020 yılına kadar robot kullanımı sayısında ilk 10’a girmeyi hedefiyor.