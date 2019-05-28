Ifo - Küreselleşme ABD ve Avrupa’da "kabul sınırına" ulaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mayıs () – Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi, dünyanın önde gelen endüstrileşmiş ülkelerindeki nüfuslarda küreselleşmenin kabul limitine ulaştığını duyurdu.

Ifo’nun Dünya Ekonomik Anketi’ne göre, ABD’deki katılımcıların yüzde 70.4’ü ve Avrupa Birliği’ndeki katılımcıların yüzde 56.5’i “tamamen veya kısmen” küreselleşmenin söz konusu ülkelerde kabul limitinde olduğunu söyledi.

Toplam 1,085 ekonomistin katıldığı anket sonuçları, Fransa’daki yerel nüfusun yüzde 85.2’sinin küreselleşme konusunda oldukça eleştirel olduğunu ortaya koydu. Fransa’yı yüzde 70.6 ile Çekya, yüzde 69 ile Avusturya ve yüzde 67.5 ile Birleşik Krallık takip etti. Almanya’da katılımcıların yüzde 63.6’sı söz konusu sava katılırken, bu oran Macaristan’da yüzde 57.1, İsviçre’de yüzde 53.8, Bulgaristan’da yüzde 53.9, İtalya’da yüzde 53.1, Yunanistan’da yüzde 52.1, İspanya’da yüzde 48.8 ve Rusya’da yüzde 47.2 oldu. Avustralya’da da katılımcılar, yüzde 56.3 ile nüfusun küreselleşme konusunda neredeyse Avrupa’daki nüfus kadar eleştirel olduğu belirtildi.

Dünya genelinde ise katılımcıların yalnızca yüzde 38.7’si küreselleşmenin yerel nüfuslarında kabul limitine ulaştığını söylerken, katılımcıların yüzde 44.7’si de bu savı tamamen veya kısmen reddetti. Anket sonuçları Kuzey Avrupa ülkelerinde ise nüfusun küreselleşmeye daha ılımlı yaklaştığını ortaya koydu: Danimarka’da katılımcıların yüzde 57.2’si, Finlandiya’da yüzde 58.4’ü, Norveç’te yüzde 45.5’i ve İsveç’te yüzde 64.2’si küreselleşmenin olumlu olduğunu düşünüyor.

Kuzey Avrupa’ya paralel olarak katılımcılar, Japonya’daki nüfusun yüzde 50 ile ve Asya’daki gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun da yüzde 61.4 ile küreselleşmeyi olumlu karşıladığını söyledi. Nüfusun endüstrileşmiş ülkelerde yüzde 51.9 ve Latin Amerika’da yüzde 52.4 ile küreselleşmeye ılımlı yaklaştığı belirtilirken, söz konusu oran Kanada’da yüzde 55, Arjantin’de yüzde 38.5, Brezilya’da yüzde 50 ve Yeni Zelanda’da yüzde 37.5 oldu.