Ifo: Kadınlar küreselleşmeden faydalanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mart () – Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi yetkilisi Niklas Potrafke, gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların küreselleşmeden faydalandığını söyledi.

Ifo Kamu Finansı ve Politik Ekonomi Direktörü Potrafke, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yayınladığı mesajda, “Son 30 yılda küreselleşmenin göz ardı edilen etkilerinden biri, cinsiyet eşitliğine sağladığı katkılardır” dedi.

Potrafke, sosyal küreselleşmenin sınırlar ötesinde fikir akışı sağladığına ve böylece kadınların televizyon, internet ve diğer medya üzerinden yeni bakış açıları edindiklerini söyledi. Potrafke, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu durum, kadınların ülkelerindeki hakim sosyal rollere karşı olan tutumu kendi faydaları doğrultusunda etkilemelerine yol açtı. Ayrıca, ekonomik küreselleşme kapsamında Batıdaki şirketlerin ticari eylemleri ve yatırımları da gelişmekte olan ülkelere sosyal rol modellerinin girmesine katkı sağladı. Bugünlerde küreselleşme yeniden kötü bir üne sahip fakat ürün takasını sınırlandırmak demek fikir takasını sınırlamak demektir ve bu da çoğu ülkede toplumların gelişiminde geriye adım atmak olur.”