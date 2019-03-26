Ifo İstihdam Barometresi Mart’ta 101.6 puana düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Almanya Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ifo İstihdam Barometresi, Şubat’taki 102.9 puan düzeyinden Mart’ta 101.6 puana gerileyerek, son bir yılda görülen en düşük düzeyine indi.

Söz konusu veri, Almanya ekonomisindeki istihdam büyümesinin yavaşlamaya devam edeceğini gösterirken, bu dönemde barometre üretimde Temmuz 2016’dan bu yana ilk kez olumsuz seyretti. Üretimdeki ekonomik yavaşlama, yeni işe alımlarda da ekili oldu. İnşaatta, barometre hafif düşerken, söz konusu sektördeki yükselişin daha fazla personel gerektireceğine dikkat çekildi. İnşaat sektörünün yanında ayrıca zayıf genişlemesine rağmen hizmet sektöründe de personel alımlarının arttığı görüldü. Barometre, toptan satışlardaki sık işe alımlarla yalnızca ticarette yükseldi.



