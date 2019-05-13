Ifo Anket : Ticaret savaşları küresel ticareti azaltır

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin (Ifo) Dünya Ekonomik Anketi’ne göre uluslararası ekonomik uzmanlar ABD, Çin ve Avrupa’daki ticari gerginliklerin küresel ticareti azaltacağını düşünüyor.

Ifo’nun dünya genelinde 1,130 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette, yüksek ek gümrük vergilerinin küresel olarak “daha az ticaret” yapılmasına neden olacağı belirtildi.

Katılımcılar, ortalama olarak 1.7 puanla daha az ticaret yapılacağına işaret etti.

Ankette, 1.0 puanın “en önemli” olarak görüldüğü sonuçlara göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki katılımcılar 1.0 puanla söz konusu durumun gerçekleşeceğini öngörüyor.

Yüksek ek gümrük vergilerinin daha az küresel ticarete sebep olacağı olasılığı, Bağımsız Devletler Topluluğu’nda 1.4 puan olarak belirlenirken, Avrupa Birliği, Latin Amerika ve Çin’deki uzmanlar bu olasılığın 1.6 puanla gerçekleşeceğini düşünüyor.

Diğer gelişmiş ekonomilerde söz konusu oran 1.7 puan olurken, Asya ve Avrupa’daki gelişmekte olan ülkelerde bu oranın 2.1 puan, ABD’de de 2.2 puan olduğu görüldü.

Sonuçların yanında uzmanlar ayrıca, piyasalarda daha güçlü korumacılık politikaları, ek gümrük vergilerinin maliyetleri artırması ile arz ve değer zincirlerinde de düzeltmeler yapılmasını öngörüyor. Söz konusu olasılık, ankette ortalama olarak 2.0 puan olurken, 2.2 puanda uzmanlar mal ve hizmetlerde fiyat artışı ve ticari akışın yön değiştirmesinin pek olası olmadığını düşünüyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika hariç olmak üzere, dünyanın bütün bölgelerinde katılımcıların yüzde 50’sinden fazlası mevcut ticari anlaşmazlıkların ulusal ekonomilerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Avrupa Birliği, Latin Amerika ve diğer gelişmiş ülkelerdeki katılımcıların yüzde 75’i, Almanya ve Hollanda’daki katılımcıların da yüzde 90’ından fazlası ticari gerilimlerin ülkeleri üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünüyor.

