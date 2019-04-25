Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Ifo: Almanya İhracat Beklentisi Nisan’da 1.1 denge puanına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Nisan () – Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi (Ifo) İhracat Beklentisi Mart ayındaki 1.5 denge puanından Nisan’da 1.1 denge puanına düştü. Ifo açıklamasında zorlu küresel ekonomik koşulların...

Ifo: Almanya İhracat Beklentisi Nisan’da 1.1 denge puanına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Nisan () – Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi (Ifo) İhracat Beklentisi Mart ayındaki 1.5 denge puanından Nisan’da 1.1 denge puanına düştü.
Ifo açıklamasında zorlu küresel ekonomik koşulların Almanya ihracatına herhangi bir katkı sağlamadığı belirtilirken, otomotiv üreticilerinin ihracat beklentilerinin Mart ayındaki düşüşün ardından Nisan’da toparlanmaya başladığına dikkat çekildi. Dış talepte görülen genel zayıflığın kimya sektörün de sıçradığını vurgulayan Ifo, üç yıl süren istikrarlı ihracat büyümesinin ardından şirketlerin ilk kez hafif düşüş beklediklerini duyurdu. Bunun yanında Ifo açıklamasında Almanya genelinde Nisan‘da yalnızca gıda üreticileri ve mobilya sektöründeki şirketlerin olumlu ihracat rakamları görmeyi bekledikleri belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328