Ifo: Almanya İhracat Beklentisi Nisan’da 1.1 denge puanına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Nisan () – Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi (Ifo) İhracat Beklentisi Mart ayındaki 1.5 denge puanından Nisan’da 1.1 denge puanına düştü.

Ifo açıklamasında zorlu küresel ekonomik koşulların Almanya ihracatına herhangi bir katkı sağlamadığı belirtilirken, otomotiv üreticilerinin ihracat beklentilerinin Mart ayındaki düşüşün ardından Nisan’da toparlanmaya başladığına dikkat çekildi. Dış talepte görülen genel zayıflığın kimya sektörün de sıçradığını vurgulayan Ifo, üç yıl süren istikrarlı ihracat büyümesinin ardından şirketlerin ilk kez hafif düşüş beklediklerini duyurdu. Bunun yanında Ifo açıklamasında Almanya genelinde Nisan‘da yalnızca gıda üreticileri ve mobilya sektöründeki şirketlerin olumlu ihracat rakamları görmeyi bekledikleri belirtildi.