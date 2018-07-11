IFC'den Yapı Merkezi’ne 100 milyon dolar finansman

İstanbul, 11 Temmuz () - Türk inşaat firması Yapı Merkezi, Afrika’da yüksek kaliteli demir yolları projesi için Dünya Bankası Grubu kuruluşu International Finance Corporation (IFC) ile 100 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı.

IFC’nin sağladığı söz konusu kredinin, Yapı Merkezi’nin Sahraaltı Afrika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de büyümesine katkı sağlarken, taşımacılık altyapısı inşa etmek için yarışılan zorlu pazarlarda özel sektörün rolünü artırmaya da yardımcı olacağı belirtildi.

Üç yıllık dönem finansmanı, IFC’nin kendi hesabından 75 milyon dolar karşılığı euro ve dolar şeklinde kredi ve IFC’nin banka kredisi yapılanması kapsamında, Akbank AG’den 25 milyon dolara karşılık gelen euro şeklindeki sendikasyon kredisini içeriyor. Finansman paketi Yapı Merkezi’ne Afrika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’deki mevcut ulaştırma altyapısı projelerinin zamanında tamamlanmasını sağlamak ve şirketin bu pazarlarda büyümesini daha çok desteklemek için çalışma sermayesi sağlayacak.

“Finansman itici bir güç olacak”

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu IFC ile imzalanan kredi sözleşmesinin ardından şunları söyledi:

“Yapı Merkezi’nin değerleri ve faaliyetlerine yön veren hedefleri IFC'nin değerleri ve hedefleriyle birebir örtüşüyor. IFC’nin sağlamış olduğu finansman, Yapı Merkezi’nin dünya genelindeki müşterilerine daha iyi hizmet verebilmesi için itici bir güç olacak.”

Afrika'daki birçok ülkenin, bölgenin ekonomik büyümesini engelleyen ve küresel rekabet gücüne ket vuran ciddi altyapı sıkıntısı yaşadığı belirtildi ve yıllık altyapı yatırım ihtiyaçlarının 93 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, yapılan yatırımların ise bu rakamın yarısından da az bir bölümüne karşılık geldiği vurgulandı.

Yapı Merkezi, Afrika'da altın ve kahve gibi malların ihracatını artıracak, toplam uzunluğu 950 km. olan bir demir yolu inşa ediyor. Şirket ayrıca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde demir yolları, tramvay hatları ve metro sistemlerinin yanı sıra Türkiye'de dünyanın en uzun asma köprüsünü inşa ediyor.



“Güçlü ve reakabetçi Türk şirketlerinin uluslararası büyümesini destekliyoruz”

Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da IFC Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörü Yatırım Direktörü Carsten Mueller, Yapı Merkezi ile imzalanan kredi sözleşmesinin ardından şunları söyledi:

“Türkiye'deki önceliklerimizden biri, güçlü ve rekabetçi Türk şirketlerinin uluslararası ölçekte büyümelerini desteklemektir. Yapı Merkezi Afrika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’deki zorlu inşaat pazarlarına yatırım konusunda geçmişte yaptıklarıyla kendini kanıtlamış bir şirkettir. Bu tür sınır ötesi yatırımlar, özel sektör yatırımlarının arttırılmasının ve altyapı yatırımı açığının kapatılmasının önünü açacak.”

IFC’nin tüm dünyada en çok yatırım yaptığı ikinci ülke Türkiye

IFC Türkiye’de yaklaşık 60 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de özel sektörün kalkınması için yatırım ve danışmanlık yapan IFC için Türkiye, toplam 5.9 milyar dolar büyüklüğünde bir portföy ile tüm dünyada en çok faaliyet gösterdiği ikinci ülke konumunda bulunuyor.

IFC, ilk yatırımından bu yana Türkiye’de özel sektöre 350’den fazla proje ile yaklaşık 15 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. IFC’nin stratejik öncelikleri arasında Türk şirketlerinin yurtdışında ve bölgede rekabetçi gücünü artırmak ve yurtdışı yatırımlarını desteklemek bulunuyor. Bu çerçevede IFC son 10 yılda güçlü Türk şirketlerine 1.5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı ve söz konusu şirketlerin uluslararası piyasalara açılımını sağladı.