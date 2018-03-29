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İETT'den 5,000 otobüs durağının modernizasyonu ve reklam alanı için ihale

İstanbul, 29 Mart () - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım kuruluşu İETT, otobüs hatlarındaki 5,000 adet otobüs durağının "modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa hakkının verilmesi" için ihaleye çıktı. İstanbul...

İETT'den 5,000 otobüs durağının modernizasyonu ve reklam alanı için ihale

İstanbul, 29 Mart () - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım kuruluşu İETT, otobüs hatlarındaki 5,000 adet otobüs durağının "modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa hakkının verilmesi" için ihaleye çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, ihale için yeterlilik son başvuru tarihi "16 Nisan saat 16:00" ve ihale tarihi de "18 Nisan saat 13:00" olarak belirlendi.
İhale ilanında, ihaleye katılmak isteyenlerin niteliklerine ilişkin şu koşullar da sıralandı:
"İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az dört alanda ihale ilan tarihinden önce en az üç yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır
1. Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri,
2. İnternet teknolojileri, web yayın ve web yazılımı,
3. Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri,
4. Şifreli/şifresiz yayınlar, (gerçek zamanlı yayın sistemi kurulması ve işletilmesi)
5. Dijital yayıncılık veya medya hizmetleri,
6. Reklam tanıtım hizmetleri,
7. Prodüksiyon ve televizyon hizmetleri,
8. Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri."

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