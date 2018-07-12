IEA: Üretimde aksamalar fiyatları destekliyor ve talepte büyümeyi tehdit ediyor

İstanbul, 12 Temmuz () - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünya petrol arz tamponlarının uzun süren üretim aksaklıkları nedeniyle limitlere gelinmesine yol açabileceği ve bunun fiyatları desteklerken, talepte büyümeyi tehdit edebileceği uyarısı yaptı.

IEA'nın aylık raporunda, ABD'nin yaptırımları yeniden devreye almasının;

- İran'ın ham petrol ihracatını düşürmesinin beklendiği,

- bunun Venezuela'nın üretiminde düşüş ve Libya, Kanada ve Kuzey Denizi'ndeki üretim aksaklıkları ile bir araya gelmesinin

- son haftalarda fiyatları 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyelere çektiği vurgulandı.

IEA raporunda, önde gelen üreticilerden arz artışı yönünde çok, memnuniyetle karşılanan işaretler aldığı belirtirken, Haziran ayında;

- Suudi Arabistan'ın üretiminin 430 bin varil artarak 10.46 milyon varil/güne çıktığına,

- OPEC'in üretiminin de 180 bin varil/gün yükselerek 31.87 milyon varile ulaştığına dikkat çekildi.

Bu üretim artışları sonrasında Körfez bölgesindeki üreticilerin atıl kapasitelerinin Temmuz'da 1.6 milyon varil/güne gerileyeceğine de dikkat çekilen IEA raporunda, OPEC dışı üreticilerin arzlarında artışın endişeleri gidermek için yeterli olmayacağı da savunuldu.

IEA raporunda 2018 yılı için global petrol talebinde büyüme tahmini 1.4 milyon varil/gün olarak korunurken, yükselen fiyatların tüketimi azaltabileceği uyarısında da bulunuldu.