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IEA : Petrol talebinde büyüme 2025'ten sonra yavaşlayacak
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol talebindeki büyüme hızının 2025 yılından sonra yavaşlamaya başlayacağının öngörüldüğünü açıkladı. IEA bu öngörüsünü, bu yıldan sonra daha az enerji harcayan ya da elektrikli araçlara...
EKONOMİ 15.11.2019, 10:14
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol talebindeki büyüme hızının 2025 yılından sonra yavaşlamaya başlayacağının öngörüldüğünü açıkladı.
IEA bu öngörüsünü, bu yıldan sonra daha az enerji harcayan ya da elektrikli araçlara yönelik talebin daha da artacağına ilişkin projeksiyonlara dayandırdı.
IEA’nın Yıllık Dünya Enerji Görünümü raporunda petrol talebindeki artışın 2040 yılına kadar günlük 106 milyon varile yükseleceği öngörüldü.
IEA raporunda, “2025’ten sonra petrol talebindeki artış hızının somut olarak yavaşlaması, bu tarihte petrol kullanımının tepe notsanıa ulaşacağı anlamına gelmiyor” denildi ve talepteki tepe noktasına, sonrasında yatay bir seyir izleyeceği 2030’da ulaşılacağı belirtildi.
IEA bu öngörüsünü, bu yıldan sonra daha az enerji harcayan ya da elektrikli araçlara yönelik talebin daha da artacağına ilişkin projeksiyonlara dayandırdı.
IEA’nın Yıllık Dünya Enerji Görünümü raporunda petrol talebindeki artışın 2040 yılına kadar günlük 106 milyon varile yükseleceği öngörüldü.
IEA raporunda, “2025’ten sonra petrol talebindeki artış hızının somut olarak yavaşlaması, bu tarihte petrol kullanımının tepe notsanıa ulaşacağı anlamına gelmiyor” denildi ve talepteki tepe noktasına, sonrasında yatay bir seyir izleyeceği 2030’da ulaşılacağı belirtildi.
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