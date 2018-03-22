IEA: Küresel karbondioksit salımı 2017’de rekor düzeye çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan yeni rapora göre, 2017’de enerji kaynaklı karbondioksit salımı küresel çapta yüzde 1.4 artışla 32.5 gigatona çıkarak rekor düzeye tırmandı.

IEA verileri, üç yıldır bir hareketlenme gözlemlenmeyen karbondioksit salımının 2017 yılında bu çapta bir artmasının nedeninin artan enerji talebi ve enerji verimliliğindeki azalma olduğunu ortaya koydu.

IEA'nın ön tahminlerine göre küresel enerji talebi geçen yıl yüzde 2.1 artarak 14 milyar ton petrol eşdeğerine yükseldi. Bu değer, bir önceki yıl güçlü ekonomik büyümeyle desteklenen oranın iki katından yüksek. Küresel enerji talebindeki büyümenin yüzde 70'inden fazlasının petrol, doğalgaz ve kömürden karşılandığı belirtilen IEA raporuna göre kalan ihtiyaç yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Ancak enerji etkinliğindeki gelişmeler geçen yıl azaldı ve bu eğilimlerin sonucu olarak enerji-bağlantılı karbon dioksit salımları 2017 yılında yüzde 1.4 artarak rekor bir sayı olan 32.5 gigatona çıktı.

IEA Müdür Fatih Birol konuyla ilgili, "2017 yılı boyunca enerji kaynaklı karbondioksit salınımında gözlemlenen bu artış bize iklim değişikliği mücadelesi kapsamında verilen çabaların yetersiz olduğunu gösteriyor. Örneğin küresel enerji etkinliğindeki gelişmenin hızı, politika yapıcıların bu alana giderek daha az önem vermelerinden dolayı, dramatik bir yavaşlama gösterdi" dedi.

Rapora göre, petrol talebi yüzde 1.6 ya da günde 1.5 milyon varillik artış gösterdi. Son 10 yılın yıllık ortalamalarının iki katından fazla olan bu artışın nedeni de nakliye sektörü ve petrokimya ürünlerine artan talep gösterildi. Fosil yakıtlar arasında en çok tüketim artışı doğalgazda görüldü. Bu büyümenin üçte biri Çin'den kaynaklandı.

Rüzgar, güneş ve su gücünün kullanımındaki büyümeyle yenilenebilir enerji üretimi, geçen yıl yüzde 6.3 arttı. IEA'ya göre bütün enerji kaynakları arasında en büyük büyüme oranı yenilenebilir kaynaklarda görüldü. Bu kaynaklar dünya enerji talebindeki büyümenin dörtte birini karşıladı. Küresel karbondioksit salımındaki artışın büyük çoğunluğunun Asya bölgesinde görüldüğünü ortaya koyan raporda, Çin’in karbondioksit emiliminde 9.1 milyar tona denk gelen yüzde 1.7 artış gözlemlendiği vurgulandı.

Çin’deki artışın sınırlanan yenilenebilir kaynak düzenlemeleri ve doğalgazdan kömüre yapılan değişim olduğunun altı çizilirken, artan yenilenebilir kaynak çalışmalarına bağlı olarak karbondioksit salımının en çok düştüğü ülke ise 4.8 milyar tona denk gelen yüzde 0.5’lik bir düşüşle ABD oldu. (Fotoğraflı)