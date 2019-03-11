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IEA: ABD’nin petrol ihracatı 2024'te S.Arabistan’a yaklaşacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Pazartesi günü yayımlanan beş yıllık görünüm raporuna göre, ABD petrol ihracat miktarı 2024 yılında Rusya’yı geçecek ve Suudi Arabistan’a yaklaşacak. Ajansın...

IEA: ABD’nin petrol ihracatı 2024'te S.Arabistan’a yaklaşacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Pazartesi günü yayımlanan beş yıllık görünüm raporuna göre, ABD petrol ihracat miktarı 2024 yılında Rusya’yı geçecek ve Suudi Arabistan’a yaklaşacak.
Ajansın raporuna göre, ABD’nin ham petrol üretimi 2024 yılında itibaren günlük 4 milyoın varil artacak. ABD’nin günümüzdeki üretimi günlük 12 milyon varilken, ihracatı Şubat ayının sadece bir haftasında günlük 3.6 milyon varile yükseldi.
IEA Direktörü Fatih Birol, ABD’nin gelecek beş yıl içinde görülecek petrol üretimindeki artışta payının yüzde 70 ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretindeki artışta da yüzde 75 olacağını öngördü ve ekledi:
"Bu durum, uluslararası petrol ve doğal gaz ticaretinde sarsıcı bir etki yaratırken, enerji sektörünün jeopolitik durumuna da etki edecek."
 

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