IEA 2019 yılı için petrol üretim öngörüsünü yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Şubat () – Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Ocak ayı için günlük 797 bin varil olarak öngördüğü üretim kısıtlamasının, 930 bin varil olarak gerçekleştiğini açıkladı.

IEA, öngörü ve gerçekleşme arasındaki bu farkın, günlük 30.83 milyon varil olan üretim öngörüsünün de, çok küçük farkla 30.81 milyon varil olarak gerçekleşmesine neden olduğuna işaret etti. IEA, 2019 yılı için günlük petrol talebi büyüme öngörüsünü de 1.4 milyon varilde tuttu.

OPEC dışı ülkelerin üretimi hakkındaki öngörü ise günlük 1.8 milyon varile yükseltildi.

IEA raporunda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üye devletlerinde, şirket tarafından kontrol edilen stokların günlük 5.6 milyon varil düştüğü belirtilirken, küresel tedarik Ocak ayında günde 1.4 milyon azalarak 99.7 milyon varile geriledi.

Küresel üretim kesintisi anlaşmasına yüzde 86’lık uyum sağlayan OPEC'den gelen petrol talebi, bu yıl için günlük 0.9 milyon varil azalarak 30.7 milyona düşürüldü. IEA, OPEC üyesi olmayan ülkelerin uyumluluğunun sadece yüzde 25 olduğunu belirtti.