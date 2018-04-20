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ICA ücretsiz göz taraması ile 'Güvenli Sürüşe' destek oluyor

İSTANBUL, () - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten IC İçtaş İnşaat - Astaldi konsorsiyumu ICA, sürüş güvenliğinde önemli bir etken olan göz sağlığının korunmasına yönelik olarak Avrupa Göz...

ICA ücretsiz göz taraması ile 'Güvenli Sürüşe' destek oluyor

İSTANBUL, () - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten IC İçtaş İnşaat - Astaldi konsorsiyumu ICA, sürüş güvenliğinde önemli bir etken olan göz sağlığının korunmasına yönelik olarak Avrupa Göz Hastanesi ile işbirliğine imza attı. Bu işbirliği kapsamında sürücüler, Kuzey Çevre Otoyolu üzerinde bulunan Bi Mola Işıklar tesisinde 24 Nisan Salı ve Bi Mola Ömerli tesisinde ise 25 Nisan Çarşamba günü göz taramalarını ücretsiz olarak yaptırabilecek.

ICA, araç kullanımında göz sağlığının önemine dikkat çekmek için Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergahında bulunan Bi Mola dinlenme tesislerinde göz taraması gerçekleştiriyor. ICA’nın Avrupa Göz Hastanesi ile başlattığı işbirliği kapsamında sürücüler, Kuzey Çevre Otoyolu üzerinde bulunan Bi Mola Işıklar ve Bi Mola Ömerli tesislerinde yapılacak göz taramalarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Avrupa Yakası’nda bulunan Bi Mola Işıklar tesisinde 24 Nisan Salı, Anadolu Yakası’nda bulunan Bi Mola Ömerli tesisinde ise 25 Nisan Çarşamba günü sabah 10:00 – akşam 18:00 saatleri arasında Avrupa Göz Hastanesi’nin uzman doktorları tarafından göz taramaları gerçekleştirilecek.

(FOTOĞRAF)

 

 

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