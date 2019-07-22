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IAEA Direktörü Yukiya Amano yaşamını yitirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Yukiya Amano yaşamını yitirdi. IAEA’dan yapılan açıklamada, Amano’nun ölüm nedeni belirtilmezken, direktörün Yönetim Kurulu’na istifasını...

IAEA Direktörü Yukiya Amano yaşamını yitirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Yukiya Amano yaşamını yitirdi.
IAEA’dan yapılan açıklamada, Amano’nun ölüm nedeni belirtilmezken, direktörün Yönetim Kurulu’na istifasını vermeye hazırlandığı vurgulandı.
Mohamed Al Baradei’nin ardından 10 yıla yakın bir süre boyunca IAEA’nın direktörlüğünü yapan Amano, Birleşmiş Milletler’in oluşturduğu panellerde Japonya’yı temsil etti. Nükleer silahların yaygınlaşmasına şiddetle karşı çıkan Amano, İran ve Kuzey Kore’nin nükleer programları kapsamında Batı güçlerine verdiği destek nedeniyle sıkça eleştirilmişti.
Söz konusu anlaşmazlıklarda denge sağlama görevi gören kurumda Amano’nun pozisyonu için rekabetin yüksek olması bekleniyor.

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