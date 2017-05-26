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IAB Avrupa'ya Türkiye'den 2 isim katıldı

İSTANBUL, () İNTERAKTİF reklamcılığın standartlarını belirleyerek, gelişmesi için çalışan uluslararası bir platform olan IAB (Interactive Advertising Bureau)’nin Avrupa merkezi olan IAB Europe’un bu yılki yönetimine IAB Türkiye tekrar...

IAB Avrupa'ya Türkiye'den 2 isim katıldı

İSTANBUL, () İNTERAKTİF reklamcılığın standartlarını belirleyerek, gelişmesi için çalışan uluslararası bir platform olan IAB (Interactive Advertising Bureau)’nin Avrupa merkezi olan IAB Europe’un bu yılki yönetimine IAB Türkiye tekrar seçildi. 22 Mayıs tarihinde Amsterdam’da yapılan IAB Genel Kurul Toplantısı’nda IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun IAB Avrupa Yönetim Kurulu’na seçilirken, IAB Türkiye Başkan Yardımcısı ve Eğitim Yürütme Kurulu Başkanı Neslihan Olcay, IAB Avrupa’nın Eğitim Komitesinin başına getirildi.

IAB AVRUPA YÖNETİM KURULU'NA TÜRKİYE'DEN MAHMUT KURŞUN SEÇİLDİ

IAB Türkiye gerçekleştirdiği faaliyetler ile Türkiye dijital pazarındaki yerini güçlendirirken IAB’nin yönetimindeki yerini de sağlamlaştırmaya devam ediyor. 18 Ocak'ta gerçekleşen IAB Türkiye Olağan Genel Kurulu’nda tekrar IAB Türkiye Başkanı seçilen Dr. Mahmut Kurşun önümüzdeki dönem için IAB Avrupa’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine de tekrar seçildi.

"TÜRKİYE'DEKİ DENEYİMLERİMİZİ AVRUPA İLE PAYLAŞMAKAN MUTLUYUZ"

IAB Türkiye içerisinde gerçekleştirilen başarılı eğitim çalışmalarına öncülük eden Neslihan Olcay da IAB Avrupa’nın Eğitim Komitesi olan IAB ETC'nin (Education Training Committee) başkanı oldu. Dr. Mahmut Kurşun ve Neslihan Olcay'ın iki yıl boyunca görevlerini sürdüreceği belirtilirken IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun ise dijitalin tüm dünyada etkisini ve büyümesini sürdürdüğünü açıkladı ve şunları söyledi: "Türkiye de bu alanda en dikkat çeken ülkelerden biri. Dijital pazar Türkiye’de uzun bir süredir çift haneli rakamlarla büyüyor. IAB Türkiye olarak dijitalin Türkiye’de gelişimi, küresel standartların yaygınlaşması için faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. Türkiye’deki deneyimlerimizi Avrupa ile paylaşmaktan, Avrupa’da yaşanan gelişmeleri Türkiye’ye taşımaktan, Avrupa’daki kuralların, standartların oluşmasına katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Ayrıca ülkemizde yürüttüğümüz başarılı eğitim faaliyetlerinden edindiğimiz deneyimlerle IAB Avrupa’ya önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyor ve Başkan Yardımcımız Neslihan Olcay’ı da kutluyorum. Kurulduğundan beri Komitede görev alan Genel Koordinatörümüz Aygen Tezcan’la birlikte Neslihan Olcay’ın, birlikte güzel projelere imza atacağından eminim."

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