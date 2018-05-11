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Hüsiyeni Aydın yeniden TBB Başkanı

İstanbul, 11 Mayıs () - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanlığı’na yeniden seçildi. TBB'den yapılan açıklamada, TBB 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 7 Mayıs'da yapıldığı anımsatılarak,...

Hüsiyeni Aydın yeniden TBB Başkanı

İstanbul, 11 Mayıs () - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanlığı’na yeniden seçildi.
TBB'den yapılan açıklamada, TBB 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 7 Mayıs'da yapıldığı anımsatılarak, "Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsü’nün 15. ve 16. Maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın ve Başkan Vekilliği’ne Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici’nin seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi.
Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Yönetim Kurulu ve Denetçiler aşağıdaki şekilde belirlendi:
Yönetim Kurulu Üyeleri
Akbank T.A.Ş.
Citibank A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türk Eximbank
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Denetçi Üyeleri
Burgan Bank A.Ş.
QNB Finans Bank A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş..

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