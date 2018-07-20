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Huo Jianguo: Çin ile ABD ticaret müzakereleri henüz ölmedi

İstanbul, 20 Temmuz () - Çin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çalışmaları Enstitüsü Başkan Yardımcısı Huo Jianguo, "Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin henüz ölmedi"ğini savundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Baş Ekonomik...

Huo Jianguo: Çin ile ABD ticaret müzakereleri henüz ölmedi

İstanbul, 20 Temmuz () - Çin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çalışmaları Enstitüsü Başkan Yardımcısı Huo Jianguo, "Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin henüz ölmedi"ğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Baş Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow'un, müzakereleri Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in engellediği suçlamasının ABD'nin müzakereleri yeniden başlatmak için bir arayış içinde olduğunu gösterdiğini savunan Huo, ABD'in hem ticari partnerlerinden hem de yurt içi güçlerden büyüyen baskrı ile karşı karşıya olduğunu öne sürdü.
Çin ve ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden "başlaması olasılığının hala olduğunu" savuan Huo, ABD'nin yaşanan ticari sürtüşmelerin etkisini önümüzdeki 2-3 ayda hissetmeye başlamasının muhtemel olduğunu da belirtti.

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