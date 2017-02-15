Hükümetlere "fosil yakıt teşviklerine son verin" çağrısı

İstanbul, 15 Şubat () – Toplam varlığı 2.8 milyar doları aşan 16 yatırım ve sigorta şirketi, G20’de yapılan fosil yakıt teşviklerini durdurma çağrısına katılarak devam etmekte olan hükümet desteklerinin finans sektörünü riske soktuğunun altını çizdiler.

Finans sektörünün farklı kesimlerinden liderler, bir ortak bildiri imzalayarak G20 hükümetlerine Hamburg’da yapılacak 2017 G20 zirvesinde fosil yakıt teşviklerinin kaldıracağı net bir tarih belirlenmesi çağrısında bulundular.

Küresel Teşvikler Girişimi (GSI) ve Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (ODI) tarafından bu hafta başında açıklanan bir araştırma küresel fosil yakıt üretimine verilen teşviklerin sona erdirilmesinin küresel havacılık sektörünün tüm emisyonlarını ortadan kaldırmakla eşit olacağını ortaya koydu.

Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü ve Çevre Örgütü Oil Change International tarafından 2015 yılında yayımlanan bir araştırma ise, G20 hükümetlerinin 2009’dan beri her yıl teşvikleri durdurma ve felakete yol açacak iklim değişikliğini önleme taahhüdünde bulunmalarına rağmen, fosil yakıt üretimini desteklemek için her yıl 444 milyar ABD doları harcadıklarını ortaya koymuştu.

Legal and General, Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Yatırım Stratejisi Bölümü Başkanı Meryam Omi, G20 hükümetlerinin verdikleri taahhütler doğrultusunda fosil yakıt teşviklerinin aşamalı olarak sonlandırılmasına dair net bir plan görmek gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Halihazırdaki yetersiz teşvikler ve şeffaf olmamaları, Paris iklim hedeflerinin küresel düzeyde gerçekleştirilmesini ve güvenli, sağlıklı ve güvenilir bir enerji sisteminin güvence altına alınmasını riske sokuyor. Yatırımcılar olarak, önümüzde düşük karbona geçişi finanse etmek gibi çok büyük bir fırsat var ve hükümetlerden sistemli bir geçişi kolaylaştırabilecek fosil yakıt teşviklerini sonlandırma çizelgesi ve planı belirlemelerini bekliyoruz.”

Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü, İklim ve Enerji Araştırma Programı Sorumlusu Shelagh Whitley de, “Küresel yatırımcılar ve sigortacılar, hükümetlere kamu parasını fosil yakıt teşvikleri vererek harcamanın sadece gezegen açısında değil ekonomik açıdan da yanlış olduğuna dair net bir mesaj veriyorlar. G20 Bakanları yatırımcıların söylediklerini önemsemeli ve kendi ülkelerinin liderlerinin bu yıl Hamburg’da yapılacak G20 Zirvesi’nde fosil yakıt teşviklerini sonlandıracakları kesin bir tarih vermeleri sağlamalılar” dedi.